Modena, centri estivi 0-6 anni: solo 399 posti e rette fino a 150 euro

399 posti, in una ventina di sedi e la possibilità di frequentare le attività anche durante i mesi di luglio e agosto. Questi i numeri del piano per l’estate di bambini e ragazzi del Comune di Modena. “Le famiglie potranno scegliere tra un’ampia gamma di possibilità nel mese di luglio e anche nelle settimane d’agosto – afferma l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi (nella foto) - in strutture già autorizzate ad accogliere bambini 0-3 anni e con personale qualificato. Sono in gran parte strutture a cui già il Comune si appoggia durante l’anno per l’offerta di posti nido convenzionati; in taluni casi forniranno un servizio parallelo rivolto alla fascia 3-6 anni. A chi ne ha fatto richiesta abbiamo messo a disposizione anche le strutture comunali, diverse quindi quelle che ospiteranno le attività che, in tutti i casi, ci tengo a sottolinearlo, non saranno solo ludiche e ricreative, perché a condurle sono sempre educatori qualificati”.

A fronte delle disposizioni anti Covid e soprattutto dei rapporti numerici che prevedono le attività a gruppi di 5 bambini con un educatore e riducendo al minimo il turn over, che hanno inevitabilmente determinato un aumento dei costi. Mediamente la retta per una settimana di centro estivo rivolto alla fascia 0/6 anni avrà un costo che si aggira sui 120-130 euro per il full time (con una punta massima di 150 euro) e sui 100 euro per il part time, sempre comprensivo del pasto.

Nel mese di luglio continua inoltre la proposta educativa della Fondazione Cresciamo in continuità con le attività della scuola d’infanzia; l’avviso per la raccolta delle iscrizioni prevede tra l’altro che eventuali posti liberi siano messi a disposizione dei bambini che non frequentano le scuole della Fondazione. Anche in questo caso, il servizio rivolto a bambini 3/6 anni prevede tariffe settimanali di 120 euro per il servizio full time con pasto. Dal 29 giugno al 17 luglio le attività si svolgono presso le scuole Villaggio Zeta, Don Minzoni, Malaguzzi e, fino al 10 luglio, anche alle scuole Marconi e Fossamonda.