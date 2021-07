Modena, Cinema Victoria si adatta: 'Niente accesso senza Green Pass'

'Buonasera amici, come tutti sapete dal 6 agosto cambieranno alcune cose: per accedere alle sale sarà necessario presentare il Green Pass. Dovrà essere presentato obbligatoriamente assieme ad un documento d’identità'. Così il Cinema Victoria di Modena annuncia su Facebook l'applicazione stringente delle regole sul Green Pass. 'Tutti i commenti volti a lamentarsi riguardo al green pass verranno cancellati'. D'ora in poi, dunque, il grande cinema Multisala di Modena diventa off limits per tutti coloro che decideranno di non vaccinarsi (o in alternativa di fare un tampone entro 48 ore prima dell'accesso alla sala).