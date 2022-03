Modena, Cisl in lutto: è morto Maurizio Brighenti, aveva 65 anni

Lutto alla Cisl Emilia Centrale. È scomparso ieri Maurizio Brighenti, responsabile Cisl nelle zone di Vignola e Castelfranco Emilia. Avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 26 aprile; lascia la moglie Carla e il figlio Davide.Dipendente statale, Brighenti è entrato in Cisl nel 1989 come rappresentante sindacale del pubblico impiego. Nel 1999 è stato eletto nella segreteria confederale, dove è rimasto fino al 2011, quando ha assunto l’incarico di responsabile Cisl per le zone di Vignola e Castelfranco Emilia.«Abbiamo perso un amico, collega e sindacalista di valore», afferma la segretaria generale della Cisl Emilia Centrale Rosamaria Papaleo esprimendo le condoglianze alla famiglia di Maurizio Brighenti.I funerali saranno celebrati domani alle 11 nelle camere ardenti del policlinico di Modena.

