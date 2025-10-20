Modena, controlli nelle zone della movida: identificate 120 persone

Controlli sulla movida sabato sera a Modena. Fino a tarda notte, sono stati effettuati servizi di vigilanza e pattugliamenti anche appiedati nel centro cittadino. Obiettivo prevenzione e contrasto del crimine diffuso e delle turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica.

L’attività, che ha interessato tutto il centro storico, con particolare attenzione a piazza Grande, piazza XX settembre, via Emilia Centro, piazza Roma, piazza Pomposa, via Taglio e via Gallucci, corso Adriano, via Scarpa, via Canalino e zone limitrofe, ha visto l’impiego di più pattuglie della Polizia di Stato, coordinate dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale e di un’unità cinofila della Guardia di Finanza.

Complessivamente sono state identificate 120 persone. Nella circostanza è stata notificata a un cittadino tunisino la misura di prevenzione del Daspo urbano, emessa dal Questore lo scorso 30 settembre.

