Modena, corso di formazione per minori stranieri non accompagnati

Formazione specifica per ottenere qualifiche professionali spendibili nel mercato del lavoro. Ma anche lezioni di italiano, matematica, educazione civica. È partito mercoledì scorso, 29 ottobre, il percorso formativo rivolto a 12 minori stranieri non accompagnati promosso dalla Città dei ragazzi, titolare della progettualità e luogo dove si svolge la formazione, in collaborazione con il Comune di Modena. Il servizio Msna del Comune, attraverso il coordinamento dell'equipe professionale delle assistenti sociali e delle equipe delle comunità di accoglienza, ha avuto il compito di valutare, individuare e segnalare minori stranieri non accompagnati, ospiti presso le strutture di accoglienza, in possesso dei requisiti anagrafici e progettuali per l'inserimento nelle attività formative, oltre a monitorare l'andamento del corso per supportare i minori stranieri nella frequenza, anche attraverso il ruolo delle comunità di accoglienza.“Modena, davanti al dovere di accogliere i minori stranieri non accompagnati che vengono inviati sul territorio dal governo centrale, interpreta la normativa con standard superiori alla media – le parole dell’assessore a Sicurezza e Coesione sociale Alessandra Camporota –: per queste persone in condizione di fragilità l’Amministrazione si pone l’obiettivo di garantire anche percorsi formativi, orientati all’integrazione e volti alla costruzione di un’autonomia che possa essere di sostegno alla loro crescita eun valore aggiunto per il territorio che li ospita”.Il corso, che attiene agli ambiti delle qualifiche professionali regionali ‘Operatore meccanico’ e ‘Operatore meccanico di sistemi’, viene realizzato nell’ambito dell’avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di operazioni per sostenere la formazione e l’inclusione dei minori stranieri non accompagnati, approvato con una delibera di Giunta regionale il 7 ottobre 2024, e vede tra i soggetti attuatori l’Ente diocesano, la cooperativa sociale Ceis formazione e A.R.T.E e la Fondazione San Filippo Neri. Alla formazione specifica seguirà anche uno stage professionale.'La Città dei Ragazzi nasce per l'educazione e la formazione dei giovani – ha detto Don Stefano Violi, presidente della Cdr -. Questa missione oggi si declina anche nell'accompagnare i minori stranieri verso un lavoro di dignità. L'accoglienza e l'inclusione autentica, infatti, si realizzano nel lavoro che per questi ragazzi è il fondamento sul quale costruire il proprio futuro'.Undici dei dodici minori stranieri non accompagnati che hanno preso parte al percorso formativo sono ospitati presso comunità di Modena e inseriti nel progetto Sai Msna, ovvero l’attività di rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all’autonomia finanziata da Ministero dell’Interno e prorogata fino al 28 febbraio 2027.Il dodicesimo minore coinvolto è invece in affido parentale.