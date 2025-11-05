Modena, corso di formazione per minori stranieri non accompagnati
Formazione specifica per ottenere qualifiche professionali spendibili nel mercato del lavoro. Ma anche lezioni di italiano, matematica, educazione civica. È partito mercoledì scorso, 29 ottobre, il percorso formativo rivolto a 12 minori stranieri non accompagnati promosso dalla Città dei ragazzi, titolare della progettualità e luogo dove si svolge la formazione, in collaborazione con il Comune di Modena. Il servizio Msna del Comune, attraverso il coordinamento dell'equipe professionale delle assistenti sociali e delle equipe delle comunità di accoglienza, ha avuto il compito di valutare, individuare e segnalare minori stranieri non accompagnati, ospiti presso le strutture di accoglienza, in possesso dei requisiti anagrafici e progettuali per l'inserimento nelle attività formative, oltre a monitorare l'andamento del corso per supportare i minori stranieri nella frequenza, anche attraverso il ruolo delle comunità di accoglienza.“Modena, davanti al dovere di accogliere i minori stranieri non accompagnati che vengono inviati sul territorio dal governo centrale, interpreta la normativa con standard superiori alla media – le parole dell’assessore a Sicurezza e Coesione sociale Alessandra Camporota –: per queste persone in condizione di fragilità l’Amministrazione si pone l’obiettivo di garantire anche percorsi formativi, orientati all’integrazione e volti alla costruzione di un’autonomia che possa essere di sostegno alla loro crescita e
un valore aggiunto per il territorio che li ospita”.Il corso, che attiene agli ambiti delle qualifiche professionali regionali ‘Operatore meccanico’ e ‘Operatore meccanico di sistemi’, viene realizzato nell’ambito dell’avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di operazioni per sostenere la formazione e l’inclusione dei minori stranieri non accompagnati, approvato con una delibera di Giunta regionale il 7 ottobre 2024, e vede tra i soggetti attuatori l’Ente diocesano, la cooperativa sociale Ceis formazione e A.R.T.E e la Fondazione San Filippo Neri. Alla formazione specifica seguirà anche uno stage professionale.'La Città dei Ragazzi nasce per l'educazione e la formazione dei giovani – ha detto Don Stefano Violi, presidente della Cdr -. Questa missione oggi si declina anche nell'accompagnare i minori stranieri verso un lavoro di dignità. L'accoglienza e l'inclusione autentica, infatti, si realizzano nel lavoro che per questi ragazzi è il fondamento sul quale costruire il proprio futuro'.Undici dei dodici minori stranieri non accompagnati che hanno preso parte al percorso formativo sono ospitati presso comunità di Modena e inseriti nel progetto Sai Msna, ovvero l’attività di rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all’autonomia finanziata da Ministero dell’Interno e prorogata fino al 28 febbraio 2027.
Il dodicesimo minore coinvolto è invece in affido parentale.
