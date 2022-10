Modena, Covid fa di nuovo paura: tutti i parametri in netta crescita

Aumenta a Modena il numero di nuovi casi Covid e la percentuale di positività, così come il numero di persone esaminate e i ricoveri quotidiani.Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 3 ottobre, per la provincia di Modena è di 284.707 (erano 282.057 lo scorso 26 settembre). Sono accertati 3.079 (erano 1.685 il 26 settembre, +83%) casi di persone con in corso l’infezione.Sono 105 (erano 65 il 26 settembre, +62%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 46 pazienti covid positivi in AOU, 10 all’Ospedale di Sassuolo e 49 negli ospedali a gestione Ausl.Al 3 ottobre sono in isolamento 2.974 persone covid positive (erano 1.620 il 26 settembre, +84%). Il tasso settimanale di incidenza è di 360 casi per 100.000 abitanti (+83% rispetto alla settimana precedente).Persone in isolamento domiciliare perché positive al covid per Comune di residenza:Bastiglia 13Bomporto 36Campogalliano 37Camposanto 10Carpi 287Castelfranco 100Castelnuovo 45Castelvetro 42Cavezzo 27Concordia 36Fanano 7Finale 48Fiorano Modenese 85Fiumalbo 1Formigine 157Frassinoro 8Guiglia 13Lama Mocogno 5Maranello 90Marano 26Medolla 22Mirandola 94Modena 852Montecreto 0Montefiorino 15Montese 5Nonantola 103Novi di Modena 22Palagano 18Pavullo nel Frignano 93Pievepelago 7Polinago 9Prignano 17Ravarino 34Riolunato 5San Cesario 36San Felice 53San Possidonio 8San Prospero 13Sassuolo 220Savignano 33Serramazzoni 40Sestola 4Soliera 64Spilamberto 43Vignola 73Zocca 18Totale 2974