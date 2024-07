Modena, crollo in via de' Fogliani: ok alla demolizione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Via de’ Fogliani è stata chiusa alla circolazione, anche pedonale, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, tra viale Muratori e via Sigonio.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, anche tre pattuglie della Polizia locale.

L'allarme era scattato questa mattina con le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, chiudendo la strada di accesso. A titolo precauzionale, valutate le lesioni di una certa rilevanza nell’edificio in fase di ristrutturazione, sono state evacuate le famiglie di due stabili, per un totale di 15 nuclei.