La richiesta arriva arriva dai residenti di via Vedriani e zone limitrofe, a Modena.'Siamo molto preoccupati per l'abbattimento di ben 12 alberi ad alto fusto, effettuato in giugno e luglio che si aggiunge all'abbattimento di altri 13 alberi effettuato negli anni scorsi nella stessa strada - si legge nella petizione -. Ufficialmente il taglio è avvenuto per motivi di sicurezza, ma questa ecatombe di copertura vegetale determina un impoverimento di tutti i benefici che gli alberi forniscono a tutta la collettività cittadina, in termini di produzione di ossigeno e assorbimento di CO2, riduzione delle polveri e degli inquinanti, mitigazione del riscaldamento climatico tramite l'ombreggiamento, miglioramento della biodiversità, della qualità urbana e del benessere dei cittadini. Chiediamo quindi che la sicurezza venga ottenuta non abbattendo le piante, ma con una maggiore cura e con un preciso piano di interventi periodici di manutenzione ordinaria e che gli alberi abbattuti vengano prima possibile sostituiti, per poter ripristinare la situazione originaria di continuità vegetale, come prescritto dal Regolamento del Verde del Comune di Modena'.