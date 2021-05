Modena, direttore azienda ospedaliera: 'Covid sarà la nuova influenza'

'Con le vaccinazioni il prossimo autunno la situazione legata al Covid sarà molto diversa da quella di oggi. Questo virus non scomparirà, ma diventerà endemico senza picchi così evidenti, ma probabilmente con i picchi della normale influenza stagionale. E' una patologica che prima non c'era e che ora c'è e ci sarà e che quindi va gestita, sia con l'obiettivo di vaccinare tutti sul fronte sanitario, sia con la necessità non solo di curare i nuovi malati, ma anche di seguire i pazienti in follow up, cioè che sono usciti dalla patologia, ma che ancora devono fare i conti con le conseguenze che il Covid lascia in alcuni casi'. Ad affermarlo è stato questo mattina il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Modena.