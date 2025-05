Modena disegna la legalità: tre giorni di incontri per promuovere cultura e formazione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Promuovere la legalità e contrastare le mafie attraverso cultura, formazione e partecipazione collettiva. È questo l’obiettivo di 'Modena disegna la legalità', una tre giorni di iniziative che si svolgerà da venerdì 9 a domenica 11 maggio presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore, in via San Geminiano 3.

L’evento, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e da Avviso Pubblico, nasce su proposta dell’assessorato alla Legalità e Antimafie del Comune di Modena, con il supporto del Tavolo della legalità, realtà territoriale istituita nel 2018 per contrastare l’illegalità attraverso azioni condivise tra istituzioni, scuole, professionisti e associazioni. L'iniziativa è stata presntata questa mattina in Municipio dal sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, dall'assessore comunale alla legalità Vittorio erraresi, e dal Direttore del Dipartimento di Giuriprudenza Unimore, Elio Tavilla.



Formazione e sensibilizzazione elementi centrali dell'azione e dell'iniziativa

Le giornate di venerdì e sabato saranno dedicate principalmente alla formazione, con laboratori e incontri rivolti a scuole, professionisti e cittadini.l’apertura ufficiale si terrà alle 9:30 nel chiostro del Dipartimento, alla presenza delle autorità locali e accademiche. Seguiranno attività formative per studenti di scuole primarie, medie e superiori, con focus su tematiche come legalità digitale, contrasto alla criminalità e educazione civica.Nel pomeriggio, alle 16, si svolgerà il laboratorio “Educare alla legalità: come si trasmette alle nuove generazioni?”, rivolto ai docenti, mentre alle 18 il Comune premierà gli studenti universitari vincitori della sesta edizione del Premio di Studio 'Legalità e Territorio'. A chiudere la giornata, concerti nel chiostro con tre gruppi musicali.sarà dedicato alle professioni e all’economia.

Tra gli appuntamenti principali, alle 9:30 in Aula Magna si terrà il convegno “Prevenzione alla criminalità organizzata e mafiosa nell'ambito degli appalti”, seguito nel pomeriggio da una tavola rotonda sulle responsabilità professionali e da un incontro sul caporalato e la sicurezza sul lavoro. La giornata si concluderà alle 21 con lo spettacolo teatrale “Sorridendo me ne vado”, dedicato alla figura di Mauro Rostagno, giornalista ucciso dalla mafia nel 1988.si aprirà alle 9:30 con il seminario 'Da bene confiscato a bene comune', che racconterà esperienze di riuso sociale dei beni sottratti alle mafie. Alle 11:30, nel chiostro, verrà presentato il libro “La strategia parallela” di Michele Riccio, generale dei carabinieri protagonista di importanti operazioni contro il terrorismo e la criminalità organizzata.Il pomeriggio, alle 15, sarà invece dedicato al rapporto tra tifoserie, criminalità e gioco d'azzardo, con una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di giornalisti e esperti del settore.