Modena, dopo 25 anni don Paolo Boschini lascia la Bva

Rivoluzione alla parrocchia Bva di Modena: lo storico parroco don Paolo Boschini se ne va per approdare a una grande Unione parrocchiale in Appennino. L'arcivescovo Erio Castellucci ha infatti nominato don Boschini parroco di San Geminiano Vescovo a Castellino di Brocco, San Pietro Apostolo a Groppo, Conversione di San Paolo a Roccapelago, Sant’Andrea Apostolo a Sant’Andreapelago, Sant’Anna a Sant’Annapelago e San Lorenzo Martire a Serpiano.Don Boschini, 62 anni, ordinato nel 1982, farà il suo ingresso domani nella parrocchia di Roccapelago, di cui era già amministratore parrocchiale dall’ottobre del 2019, con la Messa presieduta alle 10 dall’arcivescovo. Le altre cinque parrocchie che guiderà (Castellino di Brocco, Groppo, Sant’Andreapelago, Sant’Annapelago e Serpiano) erano state affidate a don Luciano Benassi dopo la scomparsa di don Ferruccio Albergucci, il 31 agosto scorso. Don Luciano Benassi, 72 anni, ordinato nel 1978, parroco di Fiumalbo dal 2002 e Rotari dal 2003, resta invece amministratore parrocchiale delle altre sei parrocchie che erano rette da don Albergucci: Sant’Antonio di Padova a Casine, Beata Vergine Assunta a Castellaro, San Martino Vescovo a Castello, Beata Vergine Assunta a Pievepelago, San Giacomo Maggiore Apostolo a Riolunato e Natività di Maria Santissima a Tagliole.Don Paolo Boschini lascia la parrocchia della Beata Vergine Addolorata, a Modena, dopo averla guidata per più di 25 anni, dal 1995 fino ad oggi. Il nuovo parroco nominato dall’arcivescovo Castellucci è don Celestine (Celestino) Chidiebere Ezemadubom, 54 anni, ordinato nel 1999, assistente spirituale della comunità cattolica nigeriana, che dal 2019 era collaboratore parrocchiale di Sant’Agostino-San Barnaba dopo essere stato vicario parrocchiale a Baggiovara e collaboratore della Madonnina. La data del suo ingresso alla Bva è ancora da stabilire.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.