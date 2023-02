Modena e San Felice: musica e giovani entrano nelle Cra

Due iniziative, nate in modo spontaneo e volontario ma che si stanno strutturando per condividere e rendere migliore la vita degli anziani ospiti nelle Cra. Due progetti che si sono mano a mano strutturati. È nato il Comitato Musicisti Ramazzini!Lo scorso 4 febbraio, presso la sede della Casa Residenza per Anziani Ramazzini, via Luosi, 130 a Modena, è nato il “Comitato Musicisti Ramazzini”. 'Era un'esigenza che si avvertiva da tempo - affermano i promotori - da un lato, come risposta alle richieste di portare ai nostri anziani residenti nelle CRA la musica, la voce, il colore, lo spettacolo; dall’altro, come aspirazione di tanti musicisti modenesi, e non solo, di trovare un riferimento comune per aggregarsi attorno a un’idea di solidarietà artistica e sociale.Esordienti e affermati musicisti, insieme a cantanti, scelgono la condivisione dei propri talenti, desiderosi di contaminarsi, nella convinzione di poter offrire, nell’incontro di stili, di esperienze, di sensibilità, un valore aggiunto a favore della cultura musicale e della comunità.Musicisti come: Tiziano Salgarelli, Stefano Solieri, Barbara Rosset, Mauro Maurantonio, Rosario Cardillo; gruppi come The Dust Rock Band, Roberta Morini Quadrio, The Giammers; cantanti come Lino Di Mezzo, Kristian Costantini, Cristina Ferretti, si esibiranno in concerto in occasione del 'Ramazzini MOmusic Festival, in programma per la Primavera prossima presso il Parco della CRA Ramazzini, a Modena.prenderà il via domenica 12 febbraio, presso la casa residenza per anziani “Augusto Modena”, dalle 15 alle 17, il progetto “Nonno felice”.L’iniziativa è organizzata dall’assessorato al Volontariato del Comune di San Felice in collaborazione con Asp Area Nord e vede l’attivo coinvolgimento di giovani sanfeliciani, cittadini e associazioni locali. «Il progetto ha lo scopo di creare momenti conviviali e di serenità ai nonni ospiti dell'Augusto Modena» spiega l'assessore al Volontariato Elisabetta Malagoli. Gli appuntamenti avranno cadenza mensile e prevedono l'organizzazione di differenti tipologie di attività ricreative come lettura, bricolage, canto, ascolto di musica, conversazione su temi della tradizione locale ed altro, per stimolare, coinvolgere e divertire gli anziani presenti. Chi volesse aderire al progetto può scrivere una mail a elisabetta.malagoli@comunesanfelice.net Nella foto, iniziativa alla Cra Ramazzini