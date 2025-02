Modena, ecco Wow: la fiera degli amanti del verde e degli animali

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Wow! Modena, un unico evento che ospita tre fiere: quella degli animali da compagnia ed esotici, quella del verde e, infine, quella delle discipline olistiche, per chi è alla ricerca di un corretto equilibrio tra mente e corpo. La manifestazione, in programma sabato 1 e domenica 2 marzo, si terrà presso il quartiere fieristico di Modena e andrà ad animare l’intera area coperta, in totale 15mila metri quadrati, suddivisi in tre padiglioni. Con un solo biglietto si potranno scoprire proposte e partecipare a laboratori per conoscere da vicino gli animali, corsi d’intreccio con le erbe palustri, lezioni di ikebana, sfilate di cani meticci e di razza, esibizioni di dog dance, dimostrazioni di riti sciamanici, bagni sonori e anche una conferenza tenuta da monaci tibetani.