Modena, evade dai domiciliari e guida ubriaco: arrestato 31enne

La scorsa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un uomo di 31 anni, residente in città, sorpreso in flagrante evasione dagli arresti domiciliari. Il giovane, sottoposto alla misura detentiva per precedenti reati contro il patrimonio, è stato rintracciato al di fuori della propria abitazione durante un controllo di routine effettuato dai militari nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità sul territorio.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo, accortosi della presenza dell’equipaggio nei pressi della sua abitazione, avrebbe tentato di farvi rientro in auto nel tentativo di giustificare la sua assenza con spiegazioni poco credibili. Una manovra rivelatasi inutile, anche perché i militari hanno subito notato segni evidenti di alterazione psicofisica dovuti all’abuso di alcol.

Sottoposto all'alcoltest, il 31enne è risultato positivo, motivo per cui è stato denunciato anche per guida in stato d’ebbrezza.

Al termine dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.