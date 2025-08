Modena, festa per i 101 anni della signora Maria

Spegnere cento candeline non è da tutti. Nel caso della signora Maria Barani l’occasione è ancora più speciale perché le candeline che ha spento oggi, venerdì primo agosto, sono 101. Ai longevi del territorio modenese, in occasione del compimento del centesimo compleanno, il Comune consegna la medaglia della Bonissima. A lei, che i cento li ha superati, è stato consegnato un “Grosso”, la moneta coniata dalla comunità di Modena nel giugno 1226 dopo l'autorizzazione dell'imperatore Federico II.

Nel pomeriggio di oggi a suonare al campanello di Maria Barani, nella sua casa di Modena, è stata il vicesindaco e assessore alla Sanità Francesca Maletti. Nel giorno del centunesimo compleanno di Maria il vicesindaco, in rappresentanza del sindaco e dell’intera comunità, le ha rivolto un augurio speciale e consegnato il “Grosso”. “Questo omaggio – ha affermato Maletti - è un simbolo che vuole sottolineare l’immenso valore del patrimonio culturale ed esperienziale di cui gli anziani sono portatori. È nostro dovere, come Amministrazione e come comunità, prendercene cura”.

Commossa e felicissima l’anziana, che ha accolto la Maletti insieme a tre dei suoi sette figli.