Modena, fugge alla vista degli agenti: aveva con sé hashish e un coltello, subito libero

Straniero irregolare sul territorio, bloccato dalla Polizia Locale, ha resistito anche durante l'accompagnamento al Comando

Denuncia a piede libero per un giovane di 20 anni fermato in via Carteria durante un’operazione della Polizia Locale. L’intervento è scattato grazie alla collaborazione attiva dei residenti che lamentavano rumori molesti, abbandono di rifiuti e movimenti sospetti compatibili con attività di spaccio.
Durante i controlli, gli agenti hanno individuato alcuni ragazzi riconducibili alle descrizioni fornite dai cittadini. Alla vista della pattuglia, uno di loro ha tentato la fuga in bicicletta, venendo bloccato dopo un breve inseguimento. Nella circostanza, il giovane ha opposto resistenza, facendo cadere a terra un coltellino a serramanico con lama aperta. Perquisito, il ragazzo è risultato in possesso anche di 12,78 grammi di hashish nascosti negli indumenti. La sostanza e l’arma sono state sequestrate.

Accompagnato al Comando, il ventenne ha continuato a tenere un comportamento aggressivo, tentando atti di autolesionismo e provocando danni alle strutture interne. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, porto di oggetti atti a offendere, inosservanza delle norme sugli stranieri e possesso di stupefacenti per uso personale. 'La zona di via Carteria -fa sapere il Comando PL - continuerà a essere oggetto di controlli e monitoraggi da parte della Polizia Locale.

