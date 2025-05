Modena, furto di rame e inseguimento spericolato: arrestato un 37enne, recuperata un'auto rubata

Un colpo notturno, una fuga rocambolesca e un arresto carico di tensione. È quanto accaduto nella notte di venerdì scorso a Modena, dove un uomo di 37 anni è finito in manette con l’accusa di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. A bloccarlo sono stati i Carabinieri della Compagnia di Modena insieme agli agenti della Polizia Locale, impegnati in un servizio serale congiunto contro i reati predatori.



I fatti si sono svolti nei pressi di un quartiere residenziale, dove due individui sono stati sorpresi mentre caricavano nel bagagliaio di un’auto 15 grondaie in rame, per un peso complessivo di circa 10 chili, rubate poco prima da abitazioni della zona.

Alla vista delle forze dell’ordine, i due hanno tentato la fuga a bordo del veicolo, speronando l’auto della Polizia Locale e lanciandosi in manovre pericolose che hanno messo a repentaglio la sicurezza stradale. L’inseguimento, durato pochi minuti, si è concluso grazie al rapido intervento delle pattuglie supportate dai sistemi di lettura targhe attivi sulle arterie cittadine.



Uno dei due sospetti è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre il complice, il 37enne poi arrestato, ha opposto una violenta resistenza all’arresto. Durante le fasi concitate del fermo, ha colpito un agente della Polizia Locale, causandogli lievi lesioni, prima di essere definitivamente immobilizzato.

Gli accertamenti hanno fatto emergere un ulteriore dettaglio: l’auto utilizzata per il furto era stata rubata in Campania pochi giorni prima. Il veicolo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

Il 37enne, comparso davanti al giudice per l’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico. Proseguono le ricerche per individuare il secondo uomo coinvolto.