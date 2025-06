Modena, genitori di un bimbo ricoverato donano tre forni a microonde, siringhe per perfusione e monitor

Un gesto di generosità ha visto protagonista la famiglia di un bambino ricoverato nel dicembre 2024 presso il reparto di Pediatria del Policlinico di Modena. A seguito della positiva esperienza vissuta durante le due settimane di degenza del loro piccolo, gli zii Francesco Mancuso e Morena Menozzi, hanno deciso di sostenere concretamente il reparto con una significativa donazione.

La famiglia ha voluto ringraziare l’équipe medica e infermieristica per la professionalità, la scrupolosità e la vicinanza dimostrate in un momento delicato. 'Il desiderio di donare – hanno spiegato i genitori del bambino, Valeria Plessi e Mattia Menozzi – è nato dall’attenzione e dalla cura che medici e infermieri hanno riservato a nostro figlio. Ci siamo chiesti come poter aiutare altre famiglie e contribuire a rendere il soggiorno in ospedale meno pesante, migliorando al tempo stesso il lavoro degli operatori'.

La donazione si è tradotta nell’acquisto di tre forni a microonde, due siringhe per la perfusione e un monitor, strumenti utili sia per l’attività del personale sia per offrire un maggior comfort ai genitori dei piccoli pazienti durante la degenza.

Alla consegna della donazione erano presenti il Direttore della Pediatria del Policlinico, Professor Lorenzo Iughetti, e la coordinatrice infermieristica del reparto, Maria Cifuni, che hanno espresso a nome di tutto il personale la più sentita gratitudine per il prezioso contributo.

'La sanità pubblica è un bene di tutti – hanno aggiunto i genitori del bambino – e ci auguriamo che il nostro gesto possa essere di ispirazione per altre famiglie o aziende che desiderino sostenere il lavoro dei nostri ospedali, contribuendo a migliorare le condizioni di cura e assistenza'.