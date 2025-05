Modena, giovedì arriva il Giro d'Itallia: viabilità stravolta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Giovedì 22 maggio arriva a Modena il Giro d’Italia, corsa ciclistica internazionale per professionisti, giunta alla 104esima edizione. La tappa 12 del Giro, che partirà da Modena intorno alle 13.15 (anticipata dai mezzi delle società coinvolte) per concludersi a Viadana (Mantova), interesserà alcune vie della città in cui verrà interrotta la circolazione e vietata la sosta.

In particolare, già dalle 11, sarà sospesa completamente la circolazione stradale e pedonale sul percorso interessato dalla manifestazione che comprende: piazza Roma, largo San Giorgio, via Farini, via Emilia centro, viale Martiri della libertà, viale Rimembranze, via Cavedoni, via Sigonio, via Morane e strada Bellaria (Nuova Estense) fino al confine comunale. La circolazione verrà progressivamente riaperta una volta passato il Giro, indicativamente entro le 14.

Sono previste variazioni dei percorsi del trasporto pubblico locale (per informazioni consultare il sito www.setaweb.it o contattare il call center 840 000216).Sarà sospesa la circolazione stradale e vietata la sosta, con rimozione, eccetto i veicoli dell’organizzazione dell’evento, dalle 12 di mercoledì 21 maggio alle 18 di giovedì 22 anche al parco Novi Sad, in piazza Roma, in tutta l’area adibita a parcheggio di corso Accademia e di via 3 Febbraio, Belle Arti (da via Sgarzeria a piazzale San Domenico), piazzale San Domenico, piazzale Molza, via Farini (su entrambi i lati) e largo San Giorgio. Dalle 15 del 21 maggio alle 18 del 22, inoltre, gli esercenti di via Farini dovranno rimuovere i dehor presenti sulla carreggiata stradale.

Dalle 11 alle 13.30 di giovedì verrà anche chiuso l’accesso al Parcheggio del centro al Novi Sad dal lato di via Fontanelli-Berengario, eccetto l’uscita di veicoli in caso di emergenza. Il parcheggio rimane regolarmente accessibile, invece, dal lato di viale Monte Kosica.Sempre dalle 12 di mercoledì 21 maggio alle 18 di giovedì 22, sarà inoltre vietata la sosta in corso Vittorio Emanuele, in prossimità del civico 105 per collocazione ‘struttura accrediti’ e dalla mezzanotte alle 15 di giovedì 22 la sosta sarà vietata, con rimozione, su tutta l’area adibita a parcheggio dell’intera asta stradale.Dalla mezzanotte alle 15 di giovedì 22 maggio sarà inoltre sospesa la circolazione stradale e vietata la sosta anche in corso Cavour (da via Fontanelli a corso Canalgrande), verrà vietata la sosta in viale Martiri della Libertà (da largo Garibaldi a viale Rimembranze), così come in viale Rimembranze (da viale Martiri della Libertà a via Cavedoni), in via Cavedoni (da viale Rimembranze a via Sigonio), in via Sigonio (da via Cavedoni a via Morane) e in via Morane (da via Sigonio a strada Bellaria).In viale Molza, dalle 5 alle 15 di giovedì 22 maggio verrà consentito il transito veicolare su entrambe le corsie di marcia utilizzando le corsie preferenziali ordinariamente destinate alla circolazione di bus e taxi, in piazzale Natale Bruni sarà vietata la sosta in tutta l’area adibita a parcheggio davanti al Tempio, eccetto veicoli di clienti delle strutture ricettive di corso Vittorio Emanuele.