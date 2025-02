Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A oltre due anni dal furto, un 58enne si è visto restituire la propria auto dalla Polizia locale di Modena, che è riuscita a risalire al proprietario. Nello specifico, martedì 11 febbraio, gli operatori del Comando di via Galilei sono stati allertati per la presenza di un veicolo, una Fiat Multipla, in stato di abbandono in via Viareggio. Giunti sul posto, gli agenti ne hanno constatato danni alla carrozzeria e segni di effrazione sulla portiera anteriore.Quindi, attraverso ricerca su banca dati ministeriale, sono riusciti a risalire al proprietario, un 58enne residente a Modena, che aveva denunciato il furto, avvenuto in strada Barchetta, il 31 dicembre 2022. Una volta sul posto, l’uomo ha potuto riavere la propria vettura.