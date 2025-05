Modena, i tre nuovi photored sono costati 170mila euro al Comune

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Ammonta a 170.739 euro la spesa per l'acquisto dei tre nuovi dispositivi di rilevamento delle infrazioni semaforiche, i cosiddetti photored, da assegnare in dotazione alla Polizia Locale di Modena.

Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha annunciato l'acquisto dei tre nuovi apparecchi, che oltre ad essere in grado di rilevare automaticamente i passaggi con il rosso, offrono la possibilità di immagini fotografiche e video dei veicoli prima e dopo la linea d’arresto, con riconoscimento della targa anche di notte, sorveglieranno i passaggi semaforici in tre intersezioni individuate sulla base del traffico e dei dati sull’incidentalità negli ultimi anni. Si tratta in particolare degli incroci viale Corassori-viale Italia (dove nel 2024 si sono verificati tre incidenti stradali), via Giardini-viale della Pace (che nel 2023 aveva visto sei incidenti, uno nel 2024), via Pisano-viale Amendola (dove da inizio 2025 si sono verificati già due incidenti).