Modena, i vigili del fuoco hanno reso omaggio alla Vergine

Come ogni anno oggi, in occasione della solennità dell'Immacolata dell'8 dicembre, i vigili del fuoco di Modena hanno omaggiato la Beata Vergine Maria ponendo alla statua in piazza Grande un mazzo di fiori. La posa è stata effettuata in serata, in concomitanza con la cerimonia religiosa officiata dall'arcivescovo Erio Castellucci. 'Ringraziamo il vescovo per le parole pronunciate dal balcone del palacco comunale a ricordo dei colleghi caduti ad Alessandria' - dicono i vigili del fuoco in una nota.