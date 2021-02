Modena, il centro è invivibile: ormai è in mano a bande di ragazzini

Buongiorno direttore,

sono un residente del centro storico, volevo segnalare lo stato di totale abbandono in cui versa il 'salotto buono' di Modena. Da diverso tempo ormai cerco di segnalare a sindaco e vigili via mail la situazione grave per l'assenza di controlli e come risposta mi trovo sempre, 'abbiamo intensificato i controlli', ma risulta essere una falsità.

Durante il fine settimana, il sabato mattina famiglie si riversano in centro e troviamo decine di vigili a controllare, poi dopo le 15 queste lasciano il posto a orde di ragazzini che irrispettosi di qualsiasi regola. Sciamano, si assembrano, si picchiano, molestano i passanti e i negozianti, bevono alcoolici fino ad ubriacarsi indisturbati.

Indisturbati perché ogni controllo delle forze dell'ordine sparisce, invece di intensificarsi diventa impossibile vedere un agente. Sembra quasi che si voglia non vedere quanto accade, i negozi etnici che vendono alcolici a minorenni e nessuno fa nulla.

Il più attivo in questa attività di somministrazione a mo' di bar è sito in via Carteria: sotto la scritta alimentari vende solo alcoolici, non avendo neppure un mandarino esposto.

Alle 18 i bar chiudono, i ristoranti chiudono e la somministrazione di alcolici continua indisturbata.

La foto sopra si riferisce a un video che ho girato sabato 13 febbraio verso le ore 16 in zona via Taglio-Piazza Roma.

Inoltre chi le scrive ha subito un tentativo di rapina da parte di 3 minorenni stranieri e un'aggressione alle 18 in Sant'Eufemia in ottobre, sempre da parte di due stranieri entrambi i fatti regolarmente denunciati alle Forze dell'ordine.

La ringrazio per la disponibilità .

Stefano Gatti - residente del centro