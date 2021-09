Modena, il procuratore Masini in visita al Comando della Finanza

Oggi il Procuratore della Repubblica di Modena, Luca Masini, si è recato in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena accolto dal comandante provinciale Adriano D’Elia e da tutti i comandanti e gli ufficiali dei reparti del Corpo provinciale.'L’incontro è stata una proficua occasione di confronto sulle tecniche investigative in materia di reati fallimentari e di sfruttamento di manodopera - affermano le Fiamme Gialle -. Al termine della visita Masini ha espresso al Colonnello D’Elia parole di apprezzamento per il lavoro quotidianamente svolto ed ha rappresentato la propria gratitudine a tutte le Fiamme Gialle modenesi per l’impegno profuso dal Corpo a contrasto degli illeciti di natura penale ed economico-finanziari, che si pongono tra i principali ostacoli alla riduzione delle disuguaglianze sociali'.