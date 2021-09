Modena, il questore Agricola lascia la città: trasferito a Catanzaro

Staffetta alla guida della questura di Modena. Il questore Maurizio Agricola è in procinto di lasciare la città per la nuova nomina al vertice della Provincia di Catanzaro. Proprio oggi i rappresentanti delle associazioni dei donatori Avis hanno consegnato 'una targa al questore come ringraziamento per il supporto, l'impegno e il suo esempio personale'. 59 anni, originario di Palermo, entrato in Polizia nel 1989, Agricola era arrivato a Modena tre anni fa.