Modena, il vescovo sospende i due parroci di San Benedetto Abate

'Rendiamo nota la decisione dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola in merito alla situazione nella parrocchia di San Benedetto Abate in Modena: don Giovanni Braglia e don Dariusz Mikoda sono stati sollevati dall'ufficio di parroci in solidum della Parrocchia di San Benedetto Abate in Modena'. A rendere nota la decisione a sorpresa del vescovo Erio Castellucci è la stessa Diocesi di Modena in una nota.'Le attività pastorali sono affidate al nuovo amministratore parrocchiale, monsignor Giuliano Gazzetti - continua la nota -. Si auspica la collaborazione dei fedeli, per arrivare alla ricomposizione dei dissidi che tanta sofferenza hanno provocato'.Nulla trapela di ufficiale al momento sulle motivazioni che hanno portato a questa pesantissima e rara, almeno per Modena, scelta.I due sacerdoti, parallelamente, hanno inviato oggi in diversi gruppi social e Whatsapp un messaggio lapidario nel quale confermano la decisione. Eccolo testuale: 'Su ordine di Sua Eccellenza il vescovo, da oggi non svolgiamo le funzioni pastorali in questa parrocchia. Don Gianni e don Dario'.