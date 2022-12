Modena, imbrattata scuola di polizia locale con gigantesche scritte no vax

Tutti i quattro lati dell'edificio sono stati imbrattarti da scritte con vernice rossa contro vaccino e 5g

'L’ennesimo atto vandalico che denota disprezzo per l’intera comunità'. Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli esprime così la ferma condanna per l’imbrattamento, con scritte deliranti di matrice no vax, della sede della Fondazione della Scuola interregionale di Polizia locale, in via Franco Busani.

Tutti i quattro lati dell'edificio sono stati imbrattarti da scritte con vernice rossa contro vaccino e 5g.



Il sindaco Muzzarelli, richiamando analoghi vandalismi su sedi dei sindacati e dell’Azienda sanitaria, auspica che i responsabili 'siano presto individuati e perseguiti: si tratta di atti che, oltre ad arrecare danni materiali, offendono proprio chi si impegna a servizio della comunità'. Il sindaco ha anche ricordato che il Comune ha già deciso di costituirsi parte civile in due procedimenti penali relativi a vicende in cui attivisti no vax sono stati denunciati per aver deturpato beni pubblici.





