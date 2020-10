Modena: immigrato positivo al Covid, chiuso posto integrato di polizia

Chiuso da questa mattina il Posto integrato di polizia alla Stazione delle corriere di Modena. La misura è stata decisa dopo che ieri due agenti della polizia locale di Modena hanno portato all'interno dei locali, per un controllo sulle generalità, un immigrato sorpreso nell'area del Novi Sad. L'uomo ha palesato sintomi evidenti ricondubili al Covid e così è stato allertato il 118. Una volta trasportato in ospedale, è stato eseguito il tampone che è risultato positivo. I due agenti che lo hanno fermato ora sono a casa dal lavoro a scopo prudenziale. Posto integrato chiuso e cittadini modenesi costretti a rivolgersi direttamente al Comando di via Galileli - con conseguenti code - anche per le pratiche del rinnovo del Ztl.