Modena in lutto, è morto Gianni Spinella

Già presidente e animatore di associazioni come Amici del cuore e Conacuore, è scomparso all’età di 85 anni

“Tutela della salute e solidarietà, con l’impegno e la caparbietà di un calabrese innamorato di Modena: ci mancherà la sua determinazione nel promuovere la prevenzione, la cura e la ricerca nell’ambito delle patologie cardiache”. Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ricorda così, in un messaggio di cordoglio, Gianni Spinella, già presidente e animatore di associazioni come “Amici del cuore” e “Conacuore”, scomparso all’età di 85 anni.



“Oggi siamo tutti più soli - aggiunge Muzzarelli - ma rimane alla città la Fondazione a lui intitolata, creata con la moglie Italia, che sostiene il percorso di studio di giovani medici”.

Ricordando l’impegno condiviso per la diffusione dei defibrillatori in città, il sindaco sottolinea anche come “Gianni avesse appoggiato con convinzione le campagne contro il fumo e la decisione, assunta dal Comune e in vigore dal prossimo 21 marzo, di proibire le sigarette anche in alcuni luoghi all’aperto, come le aree gioco per i bambini e le fermate dei bus”.



Cordoglio è stato espresso anche dal presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi che ricorda “il grande impegno per la prevenzione delle patologie cardiovascolari, con un’intensa attività che si sviluppava anche sul territorio collaborando con le istituzioni, come ho avuto modo di sperimentare personalmente fin dai tempi della presidenza della Circoscrizione”.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.