'Modena in serie B, un sogno raggiunto insieme a tutta la città'

'E' un sogno raggiunto insieme all’intera città e soprattutto ai tifosi che hanno sempre sostenuto i gialloblù fin dagli esordi stagionali. La serie B è un traguardo importante, ma è giusto anche ricordare che il percorso è partito da lontano, dal fallimento e dalla ripartenza dalle serie D nel 2017. Se oggi siamo qui è perché ci sono state realtà e persone che hanno voluto e saputo ‘ricostruire’ il calcio a Modena, grazie anche all’impegno dell’Amministrazione comunale che si è spesa affinché ciò accadesse: penso in particolare a Romano Sghedoni e alla famiglia Rivetti. È stato un viaggio lungo, ma è servito anche a riavvicinare la città al Modena calcio dopo anni difficili”. Così l'Assessore allo sport del Comune di Modena Maria Grazia Baracchi a commento della vittoria del Modena che segna la promozione in serie B.

