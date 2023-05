Modena, in via Euclide perdita d'acqua da 3 mesi: Hera non interviene

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A quanto pare, come riferisce un residente, la riparazione non è stata effettuata a causa di una diatriba tra il Comune e il privato. Almeno questa è stata la giustificazione addotta dall'operatore del call center ricontattato alcune settimane fa. Il risultato è quello che si vede chiaramente in foto: uno schiaffo ad ogni campagna virtuosa contro lo spreco d'acqua.