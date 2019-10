Modena, la Ghirlandina compie 7 secoli, festa in città

Seconda giornata di 'Patrimonio mondiale in festa', domani 6 ottobre. La festa annuale a Modena per piazza Grande, Duomo e Ghirlandina, dal 1997 Patrimonio dell'umanita' Unesco,Domenica le iniziative proseguono.Dalle 15.30 Marco Bertarini aspetta bambini e famiglie nel cortile dei Musei del Duomo in via Lanfranco per la narrazione 'Ghirlandina a testa in giu''. A seguire i partecipanti potranno cimentarsi nel gioco 'La mia piazza non ha segreti', con un premio per tutti. Mentre gli studenti ripropongono la dimostrazione di pulitura delle pietre e 'Mutinagame', alle 17.30 nel Salone dell'Arcivescovado del Palazzo Arcivescovile in corso Duomo, il pubblico sara' coinvolto nella presentazione della ricerca di Sonja Testi '2019-1319: Ghirlandina a ritroso nel tempo.' con letture dell'attore Marco Bertarini (ingresso libero fino a esaurimento posti).Gli appuntamenti per adulti, bambini e famiglie, sono stati progettati dal Coordinamento Sito Unesco Modena dei Musei civici, in collaborazione con i Musei del Duomo e il Servizio Promozione della citta' e turismo per condividere con i cittadini la conoscenza del bene prezioso di cui tutta la comunita' e' erede e custode. Il programma completo di 'Patrimonio Mondiale in festa' e' consultabile online sul sito internet del Coordinamento (www.unesco.modena.it).