Modena, la Maletti consegna la Bonissima a Margherita per i suoi 100 anni

Margherita Spettoli questa mattina è stata festeggiata presso la Casa residenza per anziani Gorrieri, in cui vive

Ha spento cento candeline oggi, mercoledì 4 febbraio, Margherita Spettoli e, per la speciale occasione, questa mattina ha ricevuto presso la Casa residenza per anziani Gorrieri, in cui vive, la visita del vicesindaco e assessore alla Sanità Francesca Maletti.

Compiere cent’anni è un evento speciale e per questo, ai longevi del territorio modenese, in occasione del compleanno, il Comune consegna la medaglia della Bonissima con dedica particolare, per sottolineare il valore del patrimonio culturale ed esperienziale di cui gli anziani sono portatori.

In rappresentanza del sindaco e dell’intera comunità, il vicesindaco le ha rivolto un augurio speciale consegnandole la medaglia in argento della Bonissima e una lettera di auguri firmata dal sindaco Massimo Mezzetti.

Con lei e il vicesindaco, per festeggiare il traguardo dei cento anni, erano presenti anche il personale della Casa residenza, gli altri ospiti della struttura, i figli Luca e Vittorio e la nuora Alessandra.

