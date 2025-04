Modena, la mattina che segna la libertà dall'orrore fascista: 22 aprile 1945

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Era la mattina di domenica 22 aprile 1945: a Modena alle 11 del mattino si riunisce il Cln provinciale nella sede universitaria di via Sant’Eufemia e, poco dopo, il sindaco designato, Alfeo Corassori, si reca in municipio per prendere possesso dell’amministrazione comunale, mentre imperversano i combattimenti tra ribelli e tedeschi. Il comando della brigata Walter Tabacchi si trasferisce nel Palazzo littorio, sede del Partito fascista repubblicano, mentre i partigiani circondano l’Accademia militare, impedendo i tentativi di fuga del presidio tedesco. Alle 16.30 viene avanzata la richiesta di resa al comando germanico, che accetta. Con l’occupazione dell’Accademia militare, Modena è in mano ai partigiani, ma solo alle 20, quando una colonna alleata entra in città provenendo da Bologna, sarà ufficialmente libera per mano dei partigiani, prima dell’arrivo degli Alleati.

Ottanta anni dopo l'amministrazione comunale, come ogni anno, fa memoria di tale evento . Al di là della inevitabile retorica sottesa ad ogni cerimonia, quel 22 aprile 1945 segnò anche per il nostro territorio l'alba dopo la lunga notte della dittatura fascista.Modena, insieme a tutta la sua provincia, furono teatro di orrori senza fine. Ricordiamo l'Eccidio di Monchio, Susano e Costrignano del 18 marzo '44 (in rappresaglia a un’azione partigiana, le truppe tedesche massacrarono 136 civili), la Strage di Villa Martinuzzi del 24 dicembre '44 (17 civili vennero trucidati a Villa Martuzzi a Campiglio di Vignola per mano di un reparto tedesco), l'Eccidio di Ospitaletto dell'agosto '44 (nelle settimane dal 12 agosto al 25 agosto 1944 persero la vita ad Ospitaletto 34 persone tra civili e partigiani), la Strage di Fossoli 12 luglio '44 (67 prigionieri politici furono prelevati dal campo e fucilati a Cibeno, in una cava di sabbia), l'Eccidio di piazza Grande del 10 novembre '44 (vengono fucilati i partigiani Emilio Po, Alfonso Piazza e Giacomo Ulivi). E ancora la persecuzione e deportazione di centinaia di ebrei anche nel modenese in nome delle leggi razziali fasciste del '38.Oggi, come allora, ha un senso profondo ricordare tutto questo. Al di là della complessità della storia, senza tacere i crimini compiuti dai partigiani (nel nostro territorio ricordiamo l'omicidio di Rolando Rivi o quello di don Luigi Lenzini), il fascismo nel modenese ha prodotto quel baratro.