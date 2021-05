Modena, la piscina Dogali riapre al nuoto libero per tutti

La piscina Dogali riapre le vasche esterne al nuoto libero per tutti. Da lunedì 17 maggio, infatti, gli appassionati potranno tornare a frequentare l’impianto in diverse fasce orarie nell’arco dell’intera giornata, prenotandosi attraverso l’app dedicata (MyAppy) o direttamente al desk della struttura, nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid.“La ripartenza del nuoto libero nelle vasche all’aperto è un’ottima notizia – commenta l’assessore allo Sport del Comune di Modena Grazia Baracchi – e ringrazio il gestore per essersi attivato per garantire il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e l’applicazione dei protocolli”. Ora però, ha proseguito l’assessord, “sollecitiamo il Governo a definire al più presto un quadro di regole e un piano di ristori e sostegni adeguati a consentire la sopravvivenza degli impianti natatori, gravemente provati dalle conseguenze della pandemia. Purtroppo, non solo mancano ancora indicazioni chiare e certe per la riapertura delle vasche coperte, che vogliamo fare in sicurezza, ma vediamo ancora un forte rischio per la tenuta di un fondamentale luogo di benessere e salute, di sport e, questione da tenere ben presente, di tanti posti di lavoro”.Da lunedì 17 maggio, alle 6.45, la piscina Dogali riapre al nuoto libero la vasca all’aperto da 50 metri e la vasca lato 20. Fino a sabato 5 giugno, quando partirà l’orario estivo, la vasca sarà accessibile il lunedì, mercoledì e venerdì fino alle 21.15; il martedì e giovedì fino alle 22; il sabato dalle 8 alle 17.30, la domenica dalle 9 alle 13. I dettagli dell’orario sono visibili sul sito dell’impianto dove è possibile anche verificare quali sono le fasce orarie per le quali è obbligatoria la prenotazione tramite l’applicazione MyAppy e quelle per la quali è possibile prenotare direttamente al desk.