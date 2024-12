Modena, la staffetta partigiana Dina compie 100 anni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nata in provincia di Reggio Emilia, appunto il 18 dicembre 1924, Dina cresce in una famiglia di contadini e all’età di vent’anni, sfidando la volontà del padre, diventa staffetta partigiana della 76esima Brigata squadre di Azione patriottica: gruppo nato per raccogliere armi, munizioni e viveri da trasportare nelle montagne reggiane a supporto dei partigiani. In sella alla sua bicicletta, Vetra (nome di battaglia datole da un ragazzino, anche lui partigiano) segnala ai combattenti provenienti da Carpi ogni possibile movimento delle truppe nemiche lungo la via per Scandiano, guidandoli nei punti segreti di raccolta.

Dopo la fine della guerra, Dina si dedica all’organizzazione di colonie estive per bambini e impara il mestiere di sarta. La sua vita cambia quando, decidendo di sposarsi con Franco, giovane modenese impiegato alla Fiat, si trasferisce a Modena. Il lavoro di sarta, svolto in città ben oltre la pensione, fino all’età di 96 anni, la porterà nel tempo a viaggiare in alcuni Paesi europei, accompagnando i responsabili dell’azienda per cui lavorerà per 30anni. Le trasferte di lavoro, in particolare, consentono a Dina di sviluppare una vera e propria passione per viaggi, libri e conoscenza di luoghi e persone, trasmettendola anche ai suoi familiari.

Oggi, alla soglia dei 100 anni, Dina non taglia più stoffe ma continua a usare sapientemente le forbici per piccoli lavoretti manuali, con l’orgoglio di chi può affermare, seppur limitatamente, ancora una propria indipendenza, e con lo stesso fervore di quando, da partigiana, in sella a una bici, ha lottato per la libertà.