Modena, la storica Ferramenta Ronchetti si trasforma in caffetteria

Per tutti i modenesi quel locale rappresenta un pezzo della vita stessa della città e oggi la storica ferramenta Ronchetti di corso Canalchiaro, chiusa tre anni fa dopo 103 anni di storia, rivive pur in una forma diversa.

Negli spazi dove dal 1915 fino al 2017, gli artigiani modenesi potevano acquistare chiodi, viti, piccoli utensili, torce, coltelli e lame, da oggi è infatti possibile gustare le eccellenze culinarie modenesi, acquistare salumi provenienti rigorosamente da aziende del territorio e degustare il caffè la cui miscela è realizzata da una piccola azienda di torrefazione della città. Una bottega storica trasformata dunque per quanto riguarda il servizio che offre, ma che mantiene la stessa cura per le radici locali.

L'Antica Ferramenta è il nome della caffetteria e rosticceria che hanno pensato, disegnato e che ora gestiscono in prima persona Stefano Bellei e la moglie Roberta Corradi.

'Abbiamo voluto mantenere anche nell'arredamento del locale il sapore della tradizione modenese - spiega Bellei noto in città per il suo impegno politico in particolare nelle fila della Lega di cui fu anche candidato sindaco 6 anni fa -. All'Antica Ferramenta proporremmo una cucina tipica, con piatti d'asporto, uno spazio per il caffè e anche una piccola salumeria locale. Prodotti di qualità, ma a prezzi accessibili nel rispetto delle radici popolari di questo luogo. Con l'ex proprietario Antonio Ronchetti sono in ottimi rapporti, anche per lui questo locale è un modo per mantenere viva la centenaria storia dell'attività della sua famiglia'.