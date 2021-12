Modena, l'aperitivo dei commercianti sotto l'albero dei colori e della solidarietà

3257 mattonelle a uncinetto (le “granny”), 88 kg di lana, 261 amici coinvolti nel progetto: l’Albero dei colori è l'albero dei sogni di un gruppo di amiche che hanno messo a disposizione il loro tempo, le loro competenze, le loro conoscenze e soprattutto le loro mani.Il lavoro di tante mani operose ha prodotto questo albero ma anche magnifiche coperte, borse, sciarpe e altri manufatti, che sanno di amore visto che il 100% del ricavato di questo lavoro è destinato o a favore di anziani che in questo periodo di pandemia hanno molto sofferto. La mostra con gli oggetti in vendita, che sta procedendo a gonfie vele dimostrando anche il cuore dei modenesi, si trova presso la sala di piazzale Redecocca e alcuni negozi di Corso canalchiaro dell’associazione SanFra.L’Albero a Colori è una iniziativa ideata da “Dritto e Rovescio” di Tiziana Soncini oltre ai negozi dell’associazione SanFra coinvolti nella vendita. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Modena, la collaborazione di ModenAmoreMio, il supporto della BPER, e la collaborazione con TropicalLane e il KnitCafè.

