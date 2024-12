Modena, lo Studio Penta compie 40 anni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Questi 40 anni rappresentano un traguardo significativo, ma anche un punto di partenza per affrontare le sfide future con la stessa passione e determinazione che hanno sempre caratterizzato la nostra azione', sottolineano dallo Studio, dove nei giorni scorsi è stata celebrata l’importante ricorrenza alla presenza di collaboratori, clienti e partner. L’appuntamento ha rappresentato anche l’occasione per inaugurare gli uffici della sede di viale Corassori 62 a Modena, rinnovati dopo un percorso di 18 mesi nell’ambito del quale sono stati armonizzate la riorganizzazione degli spazi lavorativi e le scelte di design.

Gli uffici vignolesi si trovano, invece, in via Caselline 633, anch’essi recentemente ampliati e ammodernati per essere più vicini alle realtà locali e far fronte alla crescente richiesta di servizi che arrivano dalle aziende dislocate nel territorio delle Terre di Castelli.

Nel 1984 lo Studio Penta aveva avviato l’attività con quattro dottori commercialisti, tra cui il dottor Cesare Selmi, e una manciata di dipendenti; il focus riguardava la consulenza sulle imposte e, in particolare, sull’Iva. Oggi i numeri e l’offerta di servizi sono ben diversi: i dottori commercialisti Stefano Selmi, Vittorio Bergamini, Riccardo Aureli, Luca Selmi, Donatella Melloni e Iva Manfredini costituiscono i sei soci, il ‘nucleo’ dello Studio che, nel complesso, si avvale di oltre 30 professionisti, tra cui anche ulteriori 12 collaboratori professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.



Si tratta, quindi, di un team multidisciplinare che offre competenze specialistiche nei settori fiscale, societario, amministrativo e strategico; numeri alla mano, l’età media è di 44 anni, il 67% dello staff è al femminile e il 77% è laureato. Non meno importanti sono la conoscenza professionale della lingua inglese, la vocazione al digitale e l’aggiornamento professionale continuo.

Lo Studio opera principalmente in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Liguria assistendo società e gruppi societari italiani con interessi all’estero, così come società internazionali e multinazionali con interessi in Italia, imprese, professionisti ed enti non commerciali.

'Il nostro metodo di lavoro – spiegano dallo Studio Penta – si basa su un approccio proattivo, incentrato sull’anticipazione delle esigenze dei clienti, e su una personalizzazione che tiene conto delle peculiarità di ogni realtà aziendale'. Lo Studio, infatti, si distingue per la capacità di instaurare rapporti di fiducia duraturi, offrendo un’assistenza completa e una consulenza mirata. Non di meno, la filosofia operativa privilegia etica e riservatezza, con un’attenzione particolare al valore umano e alla professionalità, elementi che rappresentano il fulcro dell’identità dello Studio Penta.

Lo Studio collabora, inoltre, con una rete di studi legali e notarili, consulenti del lavoro, società di revisione, fondi di private equity e trust companies per garantire un’assistenza multidisciplinare: una sinergia che permette di fornire ai clienti soluzioni complete, anche in settori altamente specialistici, nell’ambito di un ‘pacchetto’ davvero a 360 gradi.



Servizi integrati per esigenze complesse: si potrebbe riassumere così la proposta dello Studio Penta, che dal 3 settembre 1984, data di costituzione formale, mette a disposizione del mercato un’ampia gamma di servizi quali la consulenza fiscale e tributaria e la gestione societaria, il controllo di gestione, l’advisoring, le valutazioni aziendali, la revisione legale, l’assistenza a livello internazionale, l’avvio di start up, fino alle tematiche della sostenibilità. La flessibilità e la capacità di personalizzare i servizi consentono allo Studio di assistere sia clienti continuativi, con esigenze complesse e di lungo termine, sia aziende che necessitano di consulenze specifiche e temporanee.L’innovazione è uno dei pilastri su cui Studio Penta ha costruito il proprio percorso. L’integrazione di tecnologie avanzate, come sistemi di gestione digitale, di intelligenza artificiale e di business intelligence, ha permesso, infatti, di migliorare i processi interni, automatizzando alcune attività ordinarie, e di offrire un servizio sempre più efficiente e sicuro ai clienti.Parallelamente, lo Studio si impegna nel promuovere una visione sostenibile. Per esempio, negli uffici sono stati eliminati i materiali in plastica monouso e adottati strumenti come borracce e doppi schermi per ridurre al minimo l’uso di carta e della plastica, ed è stata installata una wallbox per ricaricare i veicoli Ev e Phev. Inoltre, si sta valutando l’installazione di un impianto fotovoltaico, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente l’impatto ambientale e contribuire a un futuro più ‘green’.Tradizionalmente radicato nel tessuto socio-economico locale, Studio Penta srl, società di servizi alle imprese, è associata a Confindustria Emilia; lo Studio organizza inoltre periodicamente convegni tematici per la clientela negli spazi delle istituzioni economico-finanziarie locali. Infine, ha avviato convenzioni con Unimore e Bocconi per accogliere tirocinanti dei due atenei.