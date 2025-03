Modena, è l'Obesity Day e il Comune mette hamburger nel menu a scuola

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Oggi è l'Obesity day, la Giornata contro l’obesità che si celebra in tutto il mondo il 4 marzo.

'La settima rilevazione 'Okkio alla salute' – sistema di sorveglianza nutrizionale coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità per raccogliere informazioni a livello nazionale sullo stato nutrizionale e sulle abitudini alimentari e motorie dei bambini di 8-9 anni – conferma nella provincia di Modena il problema dell’eccesso di peso nella popolazione infantile, ma le percentuali di bambini in sovrappeso e obesità continuano a diminuire, anche grazie alla forte azione dell’Azienda USL di Modena sulla prevenzione in tutta la comunità, dalle scuole alle famiglie' - fa sapere oggi l'Ausl in una nota.

Ebbene, proprio oggi nelle scuole dell'Infanzia e primarie modenesi, il menu pensato dal Comune in sinergia con Cirfood prevede hamburger, ketchup e patate a spicchio.

Lo riporta menu chiaro, la web app sviluppata da Cirfood per le famiglie. Chissà magari si tratta di una svolta per dare un segno chiaro contro l'obesità: hamburger, ketchup e patatine per tutti.