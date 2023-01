Modena, lutto nel mondo della Sinistra: è morto Gabriele Bettelli

'Perdiamo un uomo, un amico, un compagno di grande umanità e intelligenza'. Segretario Pd Solomita: 'Addio lascia senso di tristezza in tutta la comunità Dem'

Lutto nel mondo della sinistra modenese. E' morto Gabriele Bettelli responsabile organizzazione di Articolo Uno.

'Perdiamo un uomo, un amico, un compagno di grande umanità e intelligenza. Uomo di grande cultura, dirigente Uisp e dirigente della sinistra, attualmente responsabile organizzazione di Articolo Uno, sempre impegnato per la giustizia sociale e per un mondo migliore - scrive Art1 -. È un vuoto incolmabile ma ci ha lasciato tanti insegnamenti di cui faremo tesoro. Un grande abbraccio a Stefania, a Romana e a tutti i suoi cari. Ciao Lele, ti abbiamo voluto bene e sempre te ne vorremo'.



'La notizia della morte di Gabriele ‘Lele’ Bettelli lascia un senso di tristezza in tutta la comunità Dem modenese. Esprimiamo le più sentite condoglianze ai famigliari e ai cari, ci mancheranno la sua umanità, la sua intelligenza e generosità politiche'. Così Roberto Solomita, segretario provinciale Pd Modena, e Federica Venturelli, segretaria cittadina.





