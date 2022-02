Modena, lutto nel mondo imprenditoriale: è morto a 71 anni Cerchiari

Lutto nel mondo associativo modenese. E' morto Gian Carlo Cerchiari, imprenditore 71enne molto conosciuto sul territorio, avendo ricoperto diverse cariche sia a livello associativo (era presidente in carica della sede di Formigine, oltre ad esserne stato per diversi anni vicepresidente provinciale) che in enti (già componente della giunta della Camera di Commercio) e società di scopo come Democenter, di cui ha retto la presidenza. Impegnato in aziende del settore dell’informatica e del biomedicale, Cerchiari vanta anche un passato in imprese come la società di sorveglianza La Patria.“Ma non è solo l’imprenditore che piangiamo – commenta Claudio Medici, presidente provinciale di Cna – è soprattutto l’uomo. Una persona che ci mancherà per la sua carica umana e che non dimenticheremo, perché il suo impegno è stato determinante per la nostra Associazione. Per questo ci stringiamo alla famiglia in questo momento di immenso dolore”.