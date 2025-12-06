Modena, mezzo trasporto disabili circolava senza assicurazione e con targa scaduta

Un controllo di polizia stradale ha permesso alla Polizia locale di Modena di far emergere una serie di irregolarità legate a un veicolo adibito al trasporto di persone con disabilità e alle attività di un’associazione operante nel settore dei servizi sociali.Durante il controllo, gli agenti del comando di via Galilei hanno accertato che il mezzo circolava con una targa prova intestata a una società di Bologna, risultata scaduta da svariati mesi. Il conducente, residente a Modena, non era inoltre autorizzato a utilizzare quel tipo di targa.L’uomo ha dichiarato che la targa gli era stata prestata gratuitamente e che il veicolo era intestato a un’altra società con sede legale a Roma. Secondo le sue affermazioni, il mezzo sarebbe stato ceduto senza corrispettivo a un’associazione Onlus con sede a Formigine, della quale egli stesso si dichiarava amministratore. L’associazione promuoveva online servizi di trasporto sociale per privati e anziani, svolti – secondo quanto riferito – da pensionati a tariffe contenute, rilasciando regolare ricevuta per i pagamenti.Al termine del controllo, al conducente sono state contestate diverse violazioni del Codice della strada: assenza della copertura assicurativa, utilizzo improprio della targa prova e mancata esibizione dei documenti del veicolo.Il mezzo è stato quindi sottoposto a fermo amministrativo.Gli approfondimenti successivi, svolti dagli agenti attraverso le banche dati in uso e l’analisi delle annualità fiscali recenti, hanno portato a individuare un’ulteriore società riconducibile alla stessa attività ma con una diversa denominazione, che pubblicizzava varie tipologie di trasporto: servizi per invalidi, trasferimenti da e per aeroporti, accompagnamento a matrimoni, discoteche e altre destinazioni. Le verifiche hanno inoltre evidenziato diverse anomalie fiscali. Per questo motivo è stata inoltrata all’Agenzia delle Entrate una segnalazione riferita a più anni d’imposta a carico del soggetto coinvolto.