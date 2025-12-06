Modena, mezzo trasporto disabili circolava senza assicurazione e con targa scaduta
L’uomo ha dichiarato che la targa gli era stata prestata gratuitamente e che il veicolo era intestato a un’altra società con sede legale a Roma
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Imbrattata la targa dedicata ai bambini di Gaza: fu intitolazione coraggiosa e i vandali si sono smascherati
Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro
Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'
Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi
Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'Articoli Recenti
Cimone, stagione aperta ma tanti impianti piste e collegamenti ancora chiusi, meglio informarsi prima di partire
Assistenza domiciliare malati di tumore: Ant rilancia il paniere delle eccellenze
850esimo anno accademico Unimore, svolta Cucchiara sul futuro, l'Ateneo con le scarpe rosse
Bologna ricorda la strage di Salvemini 35 anni dopo