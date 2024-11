Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’iniziativa, in occasione della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, è promossa da Aifvs Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, sezione di Modena. La ricorrenza vuole porre l’attenzione al dramma dei tanti che perdono la vita o rimangono gravemente feriti in incidenti stradali e al contempo intende essere un’occasione per richiamare tutti gli utenti della strada al senso di responsabilità.

Nel pomeriggio, verso le 16, nella Sala di Rappresentanza del Municipio si svolgerà un incontro pubblico che vedrà la partecipazione del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, del presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri e di diversi primi cittadini di altri Comuni del modenese, oltre che di altri rappresentanti delle Istituzioni, della Prefettura, della Polizia stradale e della Polizia locale. Sono invitati anche i referenti religiosi delle comunità presenti sul territorio e in tanti hanno confermato la presenza.Dopo un percorso simbolico in piazza Torre, la giornata si concluderà alle 18 in Duomo con la S. Messa dedicata alla memoria delle vittime.