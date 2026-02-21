Modena: è morto a 80 anni don Giovanni Gilli, storico parroco di Baggiovara

Lutto a Modena per la morte a 80 anni di don Giovanni Gilli.

Nato il 18 aprile 1945, don Gilli è stato ordinato sacerdote il 22 giugno 1969, sotto l’episcopato di monsignor Giuseppe Amici, e negli ultimi dieci anni è stato parroco in solidum non moderatore della comunità parrocchiale di San Giovanni Battista, a Baggiovara.

Don Gilli era noto come il “parroco scultore” e cercava di 'raccontare la misericordia di Dio' attraverso le sue opere. Tra le più note: una formella fatta pervenire a papa Francesco – che lo ringraziò telefonicamente – e la statua a grandezza naturale dedicata a una ragazzina disabile di nome Giuliette, rappresentata come una pastorella che consegna un mazzo di fiori a Maria per la nascita di Gesù.

'Non sapevo che dopo venti anni sarei stato io in carrozzina a causa della Sla', scrisse il don Gilli, che dopo la diagnosi ricordò quella ragazzina, Giuliette, e disse a se stesso: 'Io non sono la mia malattia, la malattia non mi deve rubare la serenità, certo ho degli acciacchi in più, ma io sono quello che sono per i valori che ho, per le cose in cui credo, per le persone che amo, per quello che spero e per quello che posso testimoniare'.