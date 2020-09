Modena Motor Gallery, nella prima giornata fa il pieno di visitatori

Tanta gente. Tante belle auto (e moto). E anche tanta emozione per la prima giornata di Modena Motor Gallery che ieri ha sancito l’attesa riapertura dei cancelli del polo fieristico dopo i mesi di lockdown. E sono tanti gli appassionati (modenesi e non) che non hanno voluto mancare al tradizionale appuntamento nel “salotto buono del motorismo d’epoca” che non ha di certo deluso le attese sfoggiando un rosa di appuntamenti, eventi ed esposizioni che hanno deliziato il palato dei numerosissimi visitatori.“È stato un anno difficile, ma i dati ci danno ragione: abbiamo registrato ben sette volte il numero delle prenotazioni on-line rispetto all’anno scorso ed è un risultato non di una sola persona, ma di un gruppo di persone, club e associazioni” ha sottolineato Mauro Battaglia, organizzatore dell’evento nelle cerimonia inaugurale che ha visto partecipare al taglio del nastro i rappresentanti delle autorità locali e il sottosegretario del Ministero per i beni culturali e le attività culturali, Lorenza Bonaccorsi. “Sono contenta di essere qui per questo evento che rappresenta una ripartenza importante per Modena, per l’Emilia-Romagna e per il nostro Paese, una ripartenza che stiamo affrontando con grande attenzione alla sicurezza e con una grande assunzione di responsabilità. È una sfida che a voi, abituati in questa regione a rimboccarvi le maniche, di certo non vi spaventa” ha sottolineato tra gli applausi il sottosegretario che ha poi visitato i padiglioni della Fiera, immortalando, smartphone alla mano, i momenti della tappa al padiglione C, punta di diamante della kermesse dove sono allestite le 5 mostre dedicate all’Alfa Romeo, alle auto d’epoca dei personaggi famosi e alla “Formula Junior Italian Job”, un omaggio alla storica formula addestrativa la cui esposizione è stata tra le più gettonate.