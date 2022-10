Modena, Muzzarelli accoglie il nuovo comandante della Finanza

Il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli ieri ha dato il benvenuto, anche a nome della comunità modenese, al nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Gianluca Capecci, ricevuto in Municipio nel tardo pomeriggio.Nel corso dell’incontro si è parlato della situazione socio-economica del territorio e sottolineato l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine, la Polizia locale e le istituzioni tutte, tra le quali l’Amministrazione comunale, per la sicurezza in città e il rispetto della legalità nella cornice del Patto Modena sicura, recentemente rinnovato e incentrato appunto sulle politiche di sicurezza integrata e partecipata e di sicurezza urbana.'Il sindaco e il nuovo comandante della Guardia di Finanza hanno inoltre condiviso la necessità di confermare le strategie del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza che vede l’amministrazione comunale modenese fortemente impegnata.Il tenente colonnello Capecci ha assunto l’incarico il 22 settembre in sostituzione del comandante uscente colonnello Adriano D’Elia, che lascia Modena per ricoprire l’incarico di comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali di Roma. Capecci proviene dall'Ufficio Operazioni del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma.Alla conclusione dell’incontro Muzzarelli ha donato al comandante una copia del volume “Modena effetto notte”, il libro fotografico di Franco Fontana.