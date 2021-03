Modena, nel 2021 il Comune prevede verbali per 15 milioni di euro

Le previsioni definitive sul 2021 dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni delle norme al codice della strada ammontano a 15.400.000 euro, a questa cifra vanno sottratte le risorse inserite nel fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato in 6.262.500 euro. Pertanto il totale dell'incasso previsto, al netto del Fondo, ammonta a 9.137.500 euro.E' questo quello che prevede una delibera di giunta appena approvata dal Comune di Modena.Da notare che di questi oltre 9 milioni, 3.344.742 euro sono frutto di sanzioni per superamento dei limiti velocità comminate dalla polizia stradale.

