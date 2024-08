Modena, nuovo impianto di illuminazione per la Ghirlandina

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La giunta comunale ha già dato il via libera al progetto dal valore complessivo di 230 mila euro, approvato dalla Soprintendenza, che prosegue l’intervento avviato negli anni scorsi, e il cantiere, seguito dal settore Lavori pubblici del Comune, è in programma a partire da dicembre: sarà organizzato per consentire comunque l’apertura ai visitatori al pomeriggio e nei weekend, con un’occupazione minima anche delle necessarie impalcature esterne collocate sul lato ovest del monumento, tra la torre e l’edificio che ospita i Musei del Duomo, ma senza impedire il passaggio pedonale.

I lavori riguarderanno, in particolare, oltre alla scala interna, la sala della Secchia rapita, dove si trova una copia (l’originale è conservato nel Palazzo comunale) del “bottino” di guerra reso celebre dal poema eroicomico di Alessandro Tassoni del 1630 sulle cruenti lotte tra i Comuni di Modena e Bologna: la Secchia è conservata nella Torre dal 1325. Proseguendo la salita, si interverrà anche nella Sala dei Torresani, il belvedere al quinto piano della Torre, a 43 metri da terra dei quasi 90 complessivi del monumento la cui costruzione è iniziata nel 1160 per terminare, con la cuspide ottagonale, nel 1319.



Con i nuovi lavori si sostituiscono i corpi illuminanti e si punta a valorizzare le volte a crociera decorate della Sala della Secchia così come, nel rispetto del monumento, tutte le zone di maggior pregio artistico.

Vengono utilizzate apparecchiature Led ad alta efficienza che, oltre a garantire risparmio energetico, offrono la possibilità di realizzare scenari luminosi programmabili. È prevista anche la sostituzione delle canaline e degli impianti elettrici in plastica con linee in cavo minerale di rame, in modo da limitarne l’impatto visivo. Sulle scale di collegamento vengono installati apparecchi a doppia emissione per illuminare sia la volta di copertura sia i gradini.

Il ponteggio esterno, necessario per il passaggio dei materiali, avrà un impatto visivo ridotto in un’area di meno di venti metri quadri a ovest della Torre e per solo quattro settimane. I lavori all’interno si svolgeranno al mattino dei giorni feriali, tra le 6 e le 14, per consentire le visite nelle ore pomeridiane (14.30-18.30), nei weekend e nei giorni festivi (9.30-18.30) con prenotazioni su Visitmodena.it.

L'intervento di riqualificazione si inserisce sinergicamente nel più amplio programma di “Valorizzazione e promozione del patrimonio Unesco e delle Media Arts per il potenziamento dell’attrattività turistica della città”, finanziato dal ministero del Turismo nell’ambito del Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’umanità e fa parte della programmazione biennale di promozione turistica del sito Unesco di Modena e di Modena città creativa Unesco per le Media Arts.