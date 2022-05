Modena, odissea per prenotare una visita: Azienda ospedaliera si scusa

In riferimento alla lettera della signora Annalinda Catellani nella quale evidenziava una forte difficoltà nel prenotare una prestazione CIP per una sua congiunta, l’Azienda Ospedaliera di Modena interviene 'per scusarsi con l’utente che ha avuto difficoltà a prenotare'. 'Fatta questa premessa doverosa - si legge in una nota - riteniamo utile precisare alcuni aspetti al fine di fornire alla cittadinanza le informazioni di contesto'.'È comunque utile – al fine di fornire una corretta comunicazione - precisare che nel caso specifico evidenziato dalla signora Catellani, il disguido è nato perché, invece del numero dedicato del CIP all’utente è stato involontariamente indicato un numero sbagliato corrispondente ad un altro Servizio dell’ospedale che, di conseguenza, ha fornito il numero del CIP preposto alla prenotazione. L’occasione della segnalazione, però, è utile per rammentare il percorso corretto al fine di facilitare l’utenza.'Per le chiamate al CIP del Policlinico in caso l’attesa si protragga troppo a lungo, scatta una segreteria telefonica alla quale è possibile lasciare il proprio numero telefonico per essere richiamati dall’operatore il prima possibile, comunque non oltre le 72 ore. Oltre alla prenotazione telefonica si aggiunge la possibilità di richiedere una prenotazione al seguente indirizzo '.'Precisiamo che i CIP svolgono anche attività di back-office garantendo, tra l’altro, la presa in carico dell’utente che non trova disponibilità al momento della telefonata. In questo caso l’utente viene contattato in un momento successivo direttamente dall’operatore per comunicargli l’appuntamento. È importante ricordare che la chiusura degli sportelli fisici del Centro interno di prenotazione (CIP), sia al Policlinico di Modena sia all’Ospedale Civile di Baggiovara – e la loro trasformazione in sportelli completamente virtuali - è stata decisa nel 2020 allo scoppio della pandemia di Covid-19 al fine di evitare accessi dall’esterno ed assembramenti negli spazi di attesa. Parallelamente a questa dolorosa decisione sono state potenziate le linee telefoniche in entrata a disposizione dell’utenza: 8 per il Policlinico e 4 per l’Ospedale Civile. Queste linee in entrata smistano le chiamate su altri numeri interni in base alle specifiche richieste. A completamento delle informazioni si precisa che il CIP dei due ospedali hanno risposto complessivamente nel primo quadrimestre 2022 a 60.645 telefonate. Infine, è importante sottolineare che non è possibile prenotare alcune delle prestazioni a CIP tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico o nelle Farmacie, in quanto si tratta di prestazioni di secondo e terzo livello che necessitano di una gestione particolare. Comprendiamo le difficoltà di una parte importante della nostra utenza – soprattutto quella più anziana e meno avvezza alle tecnologie a utilizzare l’accesso informatico - e stiamo verificando la possibilità di riaprire gli sportelli garantendo tutte le condizioni di sicurezza necessarie. È, infatti, importante evidenziare che le persone che potrebbero necessitare di uno sportello “fisico” sono soprattutto gli anziani che sono tra le categorie più esposte alle complicanze del Covid'.